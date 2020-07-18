النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
انتقلت نيابة الموسكي لمعاينة موقع حريق عقار نشب اليوم السبت في شارع الشواذلية بحي الموسكي.
وأمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق لبيان أسباب اندلاعه.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في العقار رقم 15 شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.
الحريق نشب في محل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و3 طوابق الأول والثاني عبارة عن محلات، وامتد الحريق الى الدورين الأول والثاني، وتم الدفع بـ 8 سيارات اطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.
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