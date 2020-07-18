بحيلة ماكره.. سقوط فرد أمن سرق 699 ألف من ماكينة صرف آلي متنقلة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على فرد أمن سرق 699 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي متنقلة بحيلة ماكرة في الشرقية.

تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بلاغا، من محامي وكيلاً عن شركة لنقل الأموال، باتهامه لعاملين بالشركة وفرد أمن "يتبع إحدى الشركات" بالاستيلاء على (مبلغ 699 ألف جنيه) من ماكينة صراف آلي متنقلة تابعة لأحد البنوك "موضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف مرتبات العاملين بالشركة".

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن إداري - مُقيم بمحافظة قنا).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة المبالغ المالية من خزينة الماكينة من داخل السيارة وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد (2 مفتاح "أحدهما خاص بخزينة ماكينة ATM استولى عليه من أحد الفنيين حال تغذية الماكينة"- الثاني خاص بباب السيارة والذى سبق وأن استخرج نسخة منه حال عمله عليها)، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم إحدى الفتيات وقيامه بالتواصل من خلالها مع فرد الأمن الإداري المعين لحراسة الماكينة وإيهامه بكونه فتاة والاتفاق معه على التقابل، وعقب مغادرة فرد الأمن المكان توجه إلى الماكينة وفتح السيارة والماكينة واستولى على المبالغ المالية، وفر هارباً.

وتم بإرشاده ضبط (مبلغ 670 ألف جنيه - 3 أجهزة كهربائية- وهاتف محمول "من متحصلات المبلغ المستولى عليه")، وكذا المفتاحين المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.