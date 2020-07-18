وزير الخارجية الصيني: تصرفات واشنطن "بلطجة"

انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، السياسة الخارجية الأمريكية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال الوزير وانغ يي، في حديثه الذي نقلته الخارجية الصينية اليوم: "يضع الجانب الأمريكي بكل صراحة مصالحه فوق مصالح الآخرين، ويظهرأنانية وأحادية الجانب، ويستخدم البلطجة في أقصى درجاتها، فهل يوجد مثل هذه الدول في مكان ما؟".
وأشار وانغ يي، إلى أن واشنطن تستخدم الوباء لتلطيخ سمعة الآخرين.
وتابع وزير خارجية الصين، القول: "لقد أعادتالولايات المتحدة في سياستها تجاه الصين نهج المكارثية إلى الوجود، وكذلك حقبة الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن. وتثير واشنطن، عمدا المواجهة الإيديولوجية، وتتجاوز إطار القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".
وأضاف الوزير الصيني: "لن ترضخ الصين للإيقاع الصادر عن الأقلية المعادية للصين في الولايات المتحدة، بل ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة، وكرامتها".
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