أمير الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

أعلن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح، بأن الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى، ظھر السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبیة.
وعاد أمير الكويت في 16 أكتوبر الماضي إلى بلاده قادمًا من الولايات
وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية، وحينها أعلن البيت الأبيض، أن اجتماعابين أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم تأجيله.
وهو ما أكده وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، الدي قال إن أمير البلاد دخل أحد المستشفيات لاستكمال فحوصات طبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس ترامب "إلى موعد يحدد لاحقا".
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