بقيادة حفتر.. الجيش الليبي ينشر تسجيلًا لحفل تخرج دفعة من الطلبة العسكريين

نشر المكتب الإعلام للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، السبت، تسجيلاً لحفل تخريج دفعة جديدة من الطلبة العسكريين الذي شهدته الكلية العسكرية توكرة مطلع يوليو الجاري وفقا لموقه روسيااليوم.
وكان "الجيش الوطني الليبي" احتفل قبل نحو أسبوع بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية والدفعة 27 من الكلية البحرية، بحضور المشير خليفة حفتر.
وذكر بيان لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن هذه الدفعات ستنضم إلى وحدات القوات المسلحة التي تسعى القيادة العامة لبناء أركانها وتثبيت أساسها في نفس الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب وأطماع الغزاة المجرمين، وفقا لما ذكرته صحيفة "أخبار ليبيا 24".
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