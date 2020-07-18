إيران تُعلن تلسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى باريس

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم عن تسليمها إلى فرنسا الصندوق الأسود العائد إلى طائرة الركاب الأوكرانية التي تم إسقاطها قرب طهران في يناير الماضي وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، محسن بهاروند، أن مسؤولين من هيئة الطيران المدني الإيرانية برفقة أحد القضاة

نقلوا الصندوق الأسود إلى باريس يوم أمس الجمعة، على أن يبدأ الخبراء تحليل بياناته الاثنين المقبل.

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وشكر الدبلوماسي الإيراني الحكومة الفرنسية على "ما أبدته من تعاون في هذا الصدد".

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ" بعد

وقت وجيز من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير الماضي، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها دون وجود ناجين.

واعترفت السلطات الإيرانية، بعد عدة أيام من الكارثة التي وقعت في ذروة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن في المنطقة، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري.