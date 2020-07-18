الرئيس الإيراني: 35 مليون مواطن مهددون بالإصابة بكورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن تقارير وزارة الصحة في بلاده تشير إلى أن ما بين 30 إلى 35 مليون إيراني من المحتمل أن يصابوا بفيروس كورونا وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية "لقد مضت خمسة أشهر ونحن نواجه هذا الفيروس الخطير، وما زال القلق مستمرا في إيران والدول الأخرى لأن أمامنا خطوات أخرى لابد أن نتخذها"، مؤكدًا أنه لا سبيل لوقف انتشار الفيروس إلا التعاون والتكاتف لتهيئة الظروف اللازمة في البلاد وتنظيم القطاع الصحي وكل المتطلبات اللازمة.
وقال روحاني في جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا،
وأضاف أن تقارير وزارة الصحة تقدر أن 25 مليون إيراني أصيبوا بالفيروس، كما أن ما يقارب من 14 ألف شخص توفوا بالمرض وأكثر من 200 ألف مواطن أُدخلوا المستشفيات خلال الـ150 يومًا الماضية.
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