صرح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى ظهر اليوم لاجراء بعض الفحوصات الطبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.