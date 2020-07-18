إيران سلمت الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نقلت صحيفة إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية ان طهران سلمت الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية عن طريق الخطأ في كانون الثاني الماضي، الى فرنسا لبدء عملية تحليل تسجيلاتهما. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية: “تم نقل الصندوقين الأسودين أمس الى فرنسا عبر مسؤولين في هيئة الطيران المدني وقاضٍ، وستبدأ عملية قراءة مضمونهما الاثنين”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “اعتماد” المحلية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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