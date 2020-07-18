أمير الكويت في المستشفى لإجراء فحوص طبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما): “دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية”، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.