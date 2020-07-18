روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا وإن 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة، استناداً إلى تقرير جديد لوزارة الصحة. وقال روحاني: “تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم الغالية”. وتابع: “ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر”. وأضاف: “في المجمل، عولج ما يزيد على 200 ألف في المستشفيات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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