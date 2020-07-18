تطويق حريق في كاتدرائية “نانت” غرب فرنسا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اندلع حريق صباح السبت داخل كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس. وقالت المصادر نفسها إن “الحريق تم تطويقه”، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق عند الساعة 07,44 وأرسلت ستين من رجالها إلى المكان. وتم فتح تحقيق حول “الحريق المفتعل” في الكاتدرائية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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