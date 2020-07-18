كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقود مسيرة الخير والعطاء في مختلف أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حوّلت دولة الإمارات، العمل الخيري إلى عمل مؤسسي تتولاه جهات حكومية تقود مسيرة الخير والعطاء، وتصدرت العمل الإنساني وتقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

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وكانت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والمختصة بالعمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي.

وفي كل عام العديد، تقدم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من المبادرات والمشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية والمجتمعية، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.