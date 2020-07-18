كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة جنديين أمريكيين في قاعدة أوكيناوا اليابانية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون في محافظة أوكيناوا، إن اثنين آخرين من العسكريين الأمريكيين المتمركزين في جزيرة أوكيناوا اليابانية أظهروا نتائج إيجابية للفيروس، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وقد ثبت إصابة حوالي 143 شخص من أفراد الجيش الأمريكي وعائلاتهم في اليابان بالفيروس منذ 1 يوليو.

وكانت آخر الحالات من قاعدة فوتينما في أوكيناوا، بينما انتشرت الحالات الأخرى عبر ست منشآت عسكرية أمريكية عبر اليابان.

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وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو يوم الجمعة إنه طلب من الولايات المتحدة اختبار جميع الأفراد العسكريين الذين يصلون إلى البلاد، بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض أم لا.

وتم عزل أفراد الجيش الأمريكي في أوكيناوا افتراضيًا بعد ظهور عشرات الحالات في العديد من قواعد مشاة البحرية الأمريكية هناك.

يحظر أمر الإغلاق، الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، كل حركة خارج القاعدة تقريبا لعشرات الآلاف من الأفراد العسكريين الأمريكيين في القواعد ما لم يوافق عليها ضابط برتبة مقدم أو أعلى.

