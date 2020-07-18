كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قاعدة عسكرية أمريكية تطالب جميع أفرادها بارتداء الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت قاعدة عسكرية في فورت كامبل على حدود كنتاكي - تينيسي جميع الأفراد بارتداء أقنعة الوجه داخل منشآتها، وفقا لما أوردته شبكى "سي إن إن".

وقال مسؤولون في تغريدة ان الأمر سيكون "ساريًا على الفور، وسيلتزم جميع الموظفين بارتداء القناع الإلزامي داخل جميع المرافق في فورت كامبل. يجوز للموظفين إزالة أقنعتهم مؤقتًا لتناول الطعام والمشروبات ؛ أثناء وجودهم بمفردهم في غرفة فردية أو مساحة عمل ؛ أو أثناء إجراء التدريبات في مراكز اللياقة البدنية. سيكون لدى الموظفين الذين يقومون بالتدريب البدني كمامة على وجههم. قد يُطلب من الموظفين غير الملتزمين إخلاء أي منشأة في فورت كامبل ".

