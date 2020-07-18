كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "رويترز": العالم سجل مليون إصابة بكورونا في 100 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم، لأول مرة بواقع مليون حالة خلال 100 ساعة، لتتجاوز أمس الجمعة عتبة الـ14 مليونا، وفقًا لإحصاء لوكالة "رويترز".

وتشهد الولايات المتحدة، التي يوجد بها أكثر من 3,6 مليون إصابة مؤكدة، قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بكوفيد-19.

وقد أعلنت الولايات المتحدة، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 77 ألف حالة، في حين سجلت السويد 77281 حالة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وبدأت بعض الدول في تخفيف تدابير العزل العام، في حين بدأت مناطق أخرى مثل مدينتي برشلونة في إسبانيا وملبورن في أستراليا بتطبيق جولة ثانية من الإغلاق العام المحلي.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بفيروس كورونا يزيد ثلاث مرات تقريبا عن عدد حالات الإصابة المسجل سنويا بالإنفلونزا الحادة.

ويذكر أن جائحة كورونا، أودت حتى الآن بحياة أكثر من 590 ألف شخص خلال سبعة أشهر تقريبا متجهة نحو الحد الأعلى لحالات الوفاة السنوية المسجلة عالميا من الإنفلونزا.

وأظهر إحصاء "رويترز"، الذي يعتمد على التقارير الحكومية، تسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأمريكتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من مليوني شخص في البرازيل من بينهم الرئيس جايير بولسونارو إضافة إلى أكثر من 76 ألف حالة وفاة.

وشهدت الهند، وهي الدولة الأخرى الوحيدة التي تجاوزت فيها حالات الإصابة مليون حالة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.