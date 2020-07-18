كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قراصنة يختطفون طاقم ناقلة في خليج غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت الناقلة CURCACAO TRADER لهجوم على أيدي قراصنة في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي، وفقًا لمنظمة مختصة بالأمن البحري.

ووقع الحادث أمس الجمعة عندما كانت الناقلة التي انطلقت من عاصمة توغو، ميناء لومي، تبحر في الاتجاه الجنوبي على بعد 210 أميال بحرية (نحو 389 كيلومترا) عن سواحل نيجيريا.

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وقد صعد ثمانية أشخاص مسلحين إلى متن الناقلة واحتجزوها وخطفوا طاقمها المؤلف من 15 بحارا يعتقد أنهم مواطنون روس وأوكرانيون.

وأكدت المنظمة، أن عملية القرصنة هذه تعد غير مسبوقة من حيث المسافة التي تفصل موقع الحادث عن الساحل، مرجحة أن القراصنة استخدموا، علاوة على قوارب سريعة، سفينة أكبر، ما يتيح لهم تنفيذ العمليات بعيدا عن الساحل.

وأكدت المنظمة أن عدد البحارة المخطوفين على أيدي قراصنة في خليج غينيا ارتفع بذلك إلى 93 شخصا تم احتجازهم في 18 حادثا، مشيرة إلى ارتفاع كثافة عمليات القرصنة في المنطقة عام 2020 بنسبة الـ20% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.