ترامب يرفض إصدار قانون يلزم الأمريكيين بارتداء الكمامات ويعتبرها مسببا لمشكلات صحية أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يفكر في إصدار أمر عامّ يُلزِم الناس وضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترمب أمس الجمعة، خلال مقابلة أجرتها معه محطة “فوكس نيوز” الأمريكية. حيث سُئل ترمب خلال المقابلة، عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر بهذا الشأن، فردّ: “لا، أريد أن يكون للناس قدر من الحرية، ولا أومن بذلك”.

وأشار ترمب في حديثه إلى تصريحات سبق أن أدلى بها مستشارون في المجال الصحي، أكدوا خلالها أنه لا حاجة إلى فرض مسألة الكمامات لمواجهة تفشي الفيروس.

ولما ذكّره المذيع بأن المرﻛﺰ الأمريكي لمكاﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ سبق وقال إن ارتداء الجميع للكمامات بين 4 و6 أسابيع قد يساعد على السيطرة على الفيروس، قال ترامب: “لا أتفق مع هذا الطرح”. ولفت ترمب إلى أن ارتداء الكمامات قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

واحتدم الجدل بين الأمريكيين المنقسمين بشأن الأوامر والقرارات المتعلقة بفرض استخدام الكمامات وإعادة فتح المدارس الجمعة، مع تباين الاستراتيجيات التي اختارتها الولايات والمحليات في مواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وفي ولاية جورجيا رفع حاكمها برايان كيمب دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أتلانتا لمنعها من فرض الكمامات.

وفي ظل هذا التباين في السياسات، سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً عالمياً يزيد على 77000 إصابة جديدة الخميس الماضي، فيما يرتفع العدد الإجمالي لأكثر من 3.5 مليون، بينها ما يقرب من 140,000 وفاة.

وفي خضمّ كل هذا، يطالب دونالد ترمب بعودة الحياة إلى طبيعتها، مشدداً على أهمية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، ويرفض في بعض الأحيان نصائح مستشاري الصحة العامة.