وزارة التربية الوطنية تمدد فترة الترشيح للأقسام التحضيرية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم السبت، عن تمديد فترة الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية.

وقالت الوزارة في بلاغ إخباري، أن قرارها جاء على إثر الإقبال المهم الذي عرفته عملية الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا من طرف تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا وأخذا بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في إطار الحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وأنهت الوزارة إلى علم كافة التلميذات والتلاميذ الذين لم يتمكنوا من وضع طلبات ترشيحهم لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن، أنها قررت تخصيص فترة إضافية لعملية الترشيح لولوج المراكز العمومية المحتضنة لهذه الأقسام، تمتد إلى غاية يوم الأحد 19 يوليوز 2020، وذلك من خلال الرابطين التاليين: www.cpge.ac.ma وhttps://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على تاريخ الاعلان عن النتائج المقرر سابقا، أي ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020.