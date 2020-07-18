قصف مواقع للقوات الإيرانية في دير الزور

السبت 18 يوليه 2020

صرّح مصدر في المعارضة السورية، بأنّ طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، شنت غارات على مواقع للقوات الإيرانية شرق سوريا، أمس.



Advertisements

وقال المصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية: شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي خمس غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي. وأكد المصدر، أنّ أصوات الانفجارات كانت قوية جداً سمعت لمسافة تتجاوز الـ 30 كم عن المنطقة، وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي. وتعرّضت مواقع القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي، لعشرات الغارات من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي قتل خلالها العشرات من عناصر تلك المواقع، وفقا للبيان.

وتنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني، وفصائل عراقية وأخرى أفغانية ومقاتلو حزب الله اللبناني في مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق. وتنفي إيران وجود قوات تابعة لها في سوريا، لكن أعلام ورايات تلك الفصائل تشير إلى تبعيتها إلى إيران. ووقعت الحكومة السورية وإيران الأسبوع الماضي، اتفاقية لدعم الدفاع الجوي السوري.