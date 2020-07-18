شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: حالة وفاة و289 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 338 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم إلى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 56 ألفا و711 حالة.

ولفتت إلى أن 469 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 48 ألفا و917 حالة .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 46 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.