شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84882 إصابة. وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن إندونيسيا سجلت أيضا 59 وفاة جديدة بالفيروس اليوم السبت ليرتفع عدد الوفيات إلى 4016 شخصا.

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