شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقليص «العطلة الصيفية» في المدارس بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت حوالي 95 بالمئة من الهيئات المدرسة المحلية أنها تعتزم تقليص العطلة الصيفية في المدارس الحكومية لتعويض وقت الفصل الدراسي الذي فُقد خلال الوباء، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليوم السبت نقلا عن دراسة حديثة .
وقالت وزارة الصحة إن اليابان سجلت حتى الآن حوالي 24 ألفا و900 حالة إصابة بفيروس كورونا وحوالي ألف حالة وفاة.
ورفعت الحكومة حالة طوارئ استمرت على مدى شهر، في منتصف مايو الماضي.
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