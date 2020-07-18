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اليابان تقليص «العطلة الصيفية» في المدارس بسبب كورونا

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ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الكثير من الطلاب في اليابان سيتعين عليهم التخلي عن جزء من عطلاتهم الصيفية بعد أن أغلقت البلاد بشكل مؤقت مدارسها بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت حوالي 95 بالمئة من الهيئات المدرسة المحلية أنها تعتزم تقليص العطلة الصيفية في المدارس الحكومية لتعويض وقت الفصل الدراسي الذي فُقد خلال الوباء، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليوم السبت نقلا عن دراسة حديثة .

وقالت وزارة الصحة إن اليابان سجلت حتى الآن حوالي 24 ألفا و900 حالة إصابة بفيروس كورونا وحوالي ألف حالة وفاة.

ورفعت الحكومة حالة طوارئ استمرت على مدى شهر، في منتصف مايو الماضي.

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