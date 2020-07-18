شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1311 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و504 حالات.
وأضافت أن الإصابات تشمل 1078 حالات لعمانيين، و233 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1322 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 42 ألفا و772 شخصا.
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