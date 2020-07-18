رئاسة البرلمان: استشهاد الخزرجي جرس إنذار في مناطق محيط بغداد

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سبق وأن حذرنا لأكثر من مرة بعدم التهاون أو التراخي في المناطق التي تعتمدها العناصر الإرهابية كمناطق آمنة ومستقرة لهم"، معتبراً أن "استشهاد الخزرجي يعد جرس إنذار في مناطق محيط بغداد التي بات من الإلزام تعاون مواطنيها وعشائرها للكشف عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم".وأضاف، أن "مصدر المعلومة الاستخبارية الأهم هو المواطن نفسه ومدى تعاونه مع القطعات الأمنية الماسكة"، متابعاً أن "هذه العمليات النوعية الاستباقية التي تجرى في بعض المناطق، ليست حربا تقليدية بين جيشين وانما مع عصابات تنفذ عملياتها سراً وتمتلك امكانيات ربما ضخمة جداً، ويجب التهيؤ لها والتركيز على مواطني تلك المناطق والتعاون معهم لكشف هذه البؤر، ليكون الرد قاسياً وسريعاً هذه المرة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، مساء أمس الجمعة، "استشهاد العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء التاسع والخمسين بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".