الداخلية: المباشرة بتسجيل المركبات لأول مرة غداً.. وبعدها ستُطلَق خدمة نقل ملكية العجلات





وأوضحت الوزارة، "بناءً على الأمر آنفا قامت مديرية المرور باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفق ما يلي..

١_ ستباشر مديرية المرور بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل تدريجي في محافظات البلاد كافة اعتبارا من يوم غدا الأحد الموافق التاسع عشر من تموز الجاري وستبدأ بخدمة تسجيل المركبات غير المسجلة اي تسجيل لأول مرة على أن يكون تقديم المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية حيث يقوم المواطن بحجز رقم للمراجعة وتقوم المديرية بتحديد موعد ومكان مراجعته لتسجيل المركبة غير المسجلة.

٢_ وبعد خدمة تسجيل المركبات ستطلق المديرية خدماتها تدريجيا كما تم ذكره سابقا وستكون الخدمة القادمة هي نقل ملكية العجلات وتسجيلها بشكل رسمي باعتماد الآلية ذاتها المشار إليها بالفقرة (١) وبعدها تطلق الخدمات المختلفة للمديرية تباعا.

٣_ سيشرف مدير المرور العام ومدراء دوائر المرور في بغداد والمحافظات على حملات تطهير وتعفير دوائر المرور كافة استعدادا لاستقبال المواطنين على أن تطبق إجراءات التباعد الجسدي والإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات أساسا بتقديم الخدمة للمواطن حفاظا على سلامته التي تأتي بالمقام الأول". وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في إطار الاهتمام الذي يوليه سيادته بالمواطن الكريم وحرص الوزارة على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا من خلال الدوائر والمؤسسات الخدمية خصوصا بعد التوقف المفروض للخدمات من جراء فايروس كورونا ، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بأن تقوم مديرية المرور العامة وبإشراف ومتابعة شخصية للسيد مدير المرور العام اللواء زهير عبادة بإعادة خدمات المرور تدريجيا للمواطن الكريم في بغداد والمحافظات شريطة اعتماد أقصى درجات الحذر واتباع الإجراءات الوقائية".وأوضحت الوزارة، "بناءً على الأمر آنفا قامت مديرية المرور باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفق ما يلي..١_ ستباشر مديرية المرور بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل تدريجي في محافظات البلاد كافة اعتبارا من يوم غدا الأحد الموافق التاسع عشر من تموز الجاري وستبدأ بخدمة تسجيل المركبات غير المسجلة اي تسجيل لأول مرة على أن يكون تقديم المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية حيث يقوم المواطن بحجز رقم للمراجعة وتقوم المديرية بتحديد موعد ومكان مراجعته لتسجيل المركبة غير المسجلة.٢_ وبعد خدمة تسجيل المركبات ستطلق المديرية خدماتها تدريجيا كما تم ذكره سابقا وستكون الخدمة القادمة هي نقل ملكية العجلات وتسجيلها بشكل رسمي باعتماد الآلية ذاتها المشار إليها بالفقرة (١) وبعدها تطلق الخدمات المختلفة للمديرية تباعا.٣_ سيشرف مدير المرور العام ومدراء دوائر المرور في بغداد والمحافظات على حملات تطهير وتعفير دوائر المرور كافة استعدادا لاستقبال المواطنين على أن تطبق إجراءات التباعد الجسدي والإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات أساسا بتقديم الخدمة للمواطن حفاظا على سلامته التي تأتي بالمقام الأول". ودعت الوزارة، مديرية المرور العامة "جميع مواطنينا الكرام للتعاون البناء وتطبيق التعليمات وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي ستقدم له".



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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: المباشرة بتسجيل المركبات لأول مرة غداً.. وبعدها ستُطلَق خدمة نقل ملكية العجلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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