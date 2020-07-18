وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، بفتح التسجيل لاول مرة للسيارات عبر البوابة الالكترونية في بغداد والمحافظات.





وأضاف، أنه "لكثرة المناشدات الواردة إلينا، فقد وجهنا بفتح التسجيل لأول مرة للسيارات عبر البوابة الإلكترونية في بغداد والمحافظات، على أن يتم دراسة فتح التسجيل لمواضيع أخرى لدوائر الوزارة في القريب العاجل". وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاهتمام بطلبات المواطنين هو من أولويات عملنا في وزارة الداخلية، وبسبب جائحة كورونا كان هناك إيقاف لعمل عدد من الدوائر بينها مديرية المرور العامة".وأضاف، أنه "لكثرة المناشدات الواردة إلينا، فقد وجهنا بفتح التسجيل لأول مرة للسيارات عبر البوابة الإلكترونية في بغداد والمحافظات، على أن يتم دراسة فتح التسجيل لمواضيع أخرى لدوائر الوزارة في القريب العاجل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغانمي يوجه بفتح التسجيل لأول مرة للسيارات الكترونياً في بغداد والمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.