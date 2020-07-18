أمير الكويت يدخل المستشفى

أعلن الديواني الأميري في الكويت، السبت، دخول أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى لـ"إجراء فحوصات طبية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي علي جراح الصباح إن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى ظھر الیوم لـ"إجراء بعض الفحوصات الطبیة".

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