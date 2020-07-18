شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 30152 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فرنسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152 شخصا.



و ذكرت السلطات الصحية الفرنسية في هذا الشأن أن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات تراجع إلى 6688 شخصا مقارنة بـ 6796 شخصا أمس " الخميس " وذلك في إطار التراجع المتواصل منذ أسابيع.

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