شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 77,638 إصابة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة قياسية جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون حالة إصابة .



وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز - التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن / كوفيد - 19 / - تسجيل 927 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139,128 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.