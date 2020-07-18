قال الخبير العسكري اللواء محمود زاهر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرعن، موضحًا أنه تحركه أهوائه الشخصية.
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن أردوغان، تسوقه كذلك أطماعه خاصة أن الداخل التركي يعاني تردي شديد في الاقتصاد والعملة المحلية.
وأوضح أن حزب أردوغان، يعاني ضعف وتفكك موضحًا أن الاحتلال التركي لليبيا بمثابة خطوة للأمام لسند ذاته بحسب وصفه.
وأكد من جانبه، أن تهور أردوغان محسوب على الأرض، مؤكدًا أن لدى مصر القدرة على الرد عمليًا وبحسم.
كانت هذه تفاصيل خبر أديب: هل أردوغان والجيش التركي مستعدين أو يريدون الدخول في مواجهة مباشرة مع مصر؟ .. واللواء محمود زاهر يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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