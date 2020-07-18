«مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وإفريقيا» .. السيسي يوجه رسالة حاسمة بشأن «ليبيا» .. مصر تستطيع تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل «سريع وحاسم»

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقدرات العسكرية التي يتمتع بها الجيش المصري وطمأن الشعب المصري ووفد ليبيا بأننا لدينا أقوى جيش.

وقال «السيسي»، خلال اجتماعه بمشايخ ووجهاء القبائل الليبية، اليوم الخميس، إن مصر لديها أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، موضحًا أن الجيش المصري جيش رشيد، ولا يقوم بعمليات غزو.

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