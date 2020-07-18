شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمحاكمة العاملين فى قنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف جون طلعت، عضو مجلس النواب، الحملة التى شنتها قنوات الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش المصرى خلال الأيام الأخيرة، بـ"القذرة والمدبرة"، مشيرا إلي أن المشاركين فيها يستحقون المحاكمة بتهمة العمالة والخيانة العظمى.

وقال "جون" فى بيان له اليوم، أن "هناك فارق بين المعارضة والعمالة فقد تختلف على طريقة إدارة الدولة لكن لا يمكن أن تختلف على الدولة نفسها، وعندما تقف فى صفوف الأعداء ضد وطنك بدعوى المعارضة فأنت لست معارضا بل عميلا وخائن".

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وأكد جون، أن المواد الإعلامية التى تم بثها على الشاشات الإخوانية تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد فكرة الوطنية المصرية، متسائلا "كيف يقبل مصرى أن يستضيف مسؤول تركى او قيادة عسكرية فى حكومة الوفاق الليبية ويطلب منها الإساءة للجيش المصرى".

وأشار إلى أن هذه الوقائع التى حدثت على شاشات الإخوان لابد من توثيقها ومحاكمة أصحابها قضائيا، معتبرا أن واجب الوقت الآن يحتم على الجميع الاصطفاف وراء الدولة المصرية، ودعم خياراتها فى مواجهة التحديات التى تهددها، قائلاً:"احفظوا وجوه الخونة جيدا لأننا سنحاكمهم قريبا".