شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه سيتم تعقيم جميع لجان الاقتراع مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع، وكذا الأمر فى اليوم الثانى وفرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين فى الانتخابات .

وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات الشيوخ، أن الهيئة كلفت موظف مختص لمراعاة المسافات بين الناخبين و تنظيمها والكشف عن هوية الناخب و أوجبت وجود سيارة إسعاف وإلزام كل المرشح بممارسة دعائته على مواقع التواصل الاجتماعى .

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واختتم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإشادة بالإعلام المخلص الذى يلتزم بالمهنية يعمر ولا يدمر ولم تغب عنه تلك السمات خلال الانتخابات السابقة .