حريق في كاتدرائية نانت في غرب فرنسا.. ورجال الإطفاء تمكنوا من تطويقه

اندلع حريق صباح السبت داخل كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر نفسها إن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق عند الساعة 07,44 وأرسلت ستين من رجالها إلى المكان.

وأعلنت فرق الإطفاء في وقات لاحق، أن الحريق الذي نشب في الكاتدرائية، ذات طراز العمارة القوطي، “تم تطويقه”، موضحة أن الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وقال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية التي سبق أن أغلقت عام 1972 بسبب اندلاع حريق فيها وأعيد فتحها في 1985، إن “الأضرار تركزت على الأرغن الكبير الذي يبدو أنه دم ر بالكامل”، موضحا أن “المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقا وقد تنهار”.