موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت 33,3 مليار درهم حتى نهاية يونيو المنصرم

ذكرت الخزينة العامة للمملكة، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت حتى نهاية يونيو المنصرم ما مجموعه 33,3 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية لشهر يونيو الماضي، أنه في نهاية يونيو 2020، سجل حساب الصندوق الخاص لتدبير جائحة كوفيد-19 موارد حددت في 33,3 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 18,1 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذا الصندوق بتعليمات ملكية، من أجل التكفل بنفقات التأهيل الخاصة بالمجال الطبي، ودعم الاقتصاد الوطني بغية مواجهة انعكاسات هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل، والتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة.
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