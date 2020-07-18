استقبل 889 مصابا بكورونا.. “اليوم 24” في جولة داخل المستشفى الميداني بطنجة

فيديو: يونس الميموني

قالت وفاء أجناو مديرة الصحة في جهة الشمال، اليوم الجمعة، بطنجة إن المستشفى الميداني المستقبل لحالات كورونا الموجود بالغابة الديبلوماسية استقبل منذ افتتاحه 889 من الحالات الحميدة.، نصفها تماثل للشفاء

وكشفت أجناو لـ”اليوم 24″ أن المستشفى المذكور يستوعب 700 سريرا، وجناحين مخصصين للرجال، والنساء، تشتغل فيه الأطر الطبية بالقطاعين العام والخاص، وكذا أطر الهلال الأحمر، وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

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وأضافت أجناو، أن الحالات الحرجة يتم نقلها إلى مستشفى محمد السادس، إذ يتم الإشراف عليها من قبل أطباء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد السعلي المتصرف العام لمصحات الهلال الأحمر المغربي بجهة الشمال، إن أطر الهلال الأحمر ساهمت منذ بداية الجائحة رفقة الأطر الصحية العاملة بالمستشفى العمومي في متابعة الوضع الصحي لمرضى “كوفيد-19”.