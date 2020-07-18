طقس اليوم السبت.. طقس حار بالسهول وسحب منخفضة خلال الليل والصباح

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب، والجنوب- الشرقي. كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، على سواحل المحيط الأطلسي وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة وزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، واحتمالا جنوب المنطقة الشرقية. عدا ذلك سيبقى الطقس مستقرا على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى نسبيا قوية من القطاع الشرقي بالبوغاز، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية عموما في باقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، والسهول الموجودة غرب الأطلس والسايس، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسوس، والسهول الداخلية، وما بين 18 و22 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي، و ما بين 36 و42 درجة داخل منطقة سوس والشياظمة، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 33 و39 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.