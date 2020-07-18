العربات المجرورة بالدواب تثير استياء البيضاويين والسلطات تباشر عملية مصادرتها

تباشر السلطات المحلية في الدارالبيضاء، خلال الأيام الجارية، مصادرة العربات المجرورة بالدواب من شوارع المدينة، حيث لا تخلو شوارع بالبيضاء، وأحياءها الراقية، منها، والشعبية، من عربات مجرورة بالدواب، سواء تعلق الأمر بعربات مختصة في جمع النفايات، وعربات البائعين الجائلين، أو أخرى مخصصة للنقل في الأحياء الهامشية.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن عناصر الشرطة الإدارية في المدينة، بمساندة رئيس ملحقة الإدارية في مقاطعة الشريفة في “عين الشق”، تمكنوا من إزالة مستودع البصل عشوائي، كان يستغل في جمع البهائم، والمتلاشيات.

وأضافت المصادر نفسها، أنه تم حجز دابة بدوار “السماعلة”، وإزالة ثلاثة زرائب بدوار “الفران”، مشيرة إلى أن لأصحاب البهائم والدواب في بعض شوارع البيضاء توصلوا بإنذارات من طرف السلطات، قبل مصادرة داوبهم.

وينتظر أن تستمر الحملة، خلال الأيام المقبلة، التي تهدف إلى التخفيف من غزو الدواب، والعربات لشوارع العاصمة الاقتصادية، لاسيما أن قرارا جماعيا يقضي بمنع وقوف العربات المجرورة بواسطة الحيوانات داخل المدار الحضري، وسيرها في عدد من الشوارع.

يذكر أن العربات المجرورة بالدواب تسبب في حوادث السير، علما أنها لا تتوفر على أي تأمين عن الحوادث للأشخاص، أو العربات، كما تتعرض الدواب إلى عنف من أصحابها، في مشاهد تتكرر يوميا في العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تثير استياء البيضاويين.