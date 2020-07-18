مركبة "دراغون" المأهولة تعود إلى الأرض في آب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يغادر رائدا فضاء أميركيان في الأول من آب/أغسطس المقبل محطة الفضاء الدولية، التي وصلاها في أول رحلة مأهولة لمركبة "دراغون" من إنتاج "سبايس اكس"، على أن يحطا في اليوم التالي، كما أعلن رئيس وكالة الفضاء الدولية ("ناسا")، جيم برايندستاين.

وقال برايندستاين "حددنا الأول من آب/أغسطس موعدا لمغادرة مركبة دراغون اندفور من سبايس إكس محطة الفضاء الدولية. ومن المتوقع أن تهبط المركبة في الثاني من آب/أغسطس. وسيكون الموعد المحدد رهنا بالأحوال الجوية".

وانطلق بوب بينكن ودوغ هورلي في 30 أيار/مايو من فلوريدا بواسطة صاروخ من صنع "سبايس إكس" ليصبحا أول رائدي فضاء ينقلان إلى المحطة في مركبة من صنع شركة خاصة متعاقدة مع ناسا.

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وشكلت هذه المهمة أول رحلة مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ 2011 سنة سحب المكوكات الأميركية من الخدمة. وكان الأميركيون منذ ذلك الحين يعتمدون على الروس للوصول إلى المحطة.

وعلى المدى الطويل ستنقل "دراغون" بانتظام أربعة رواد فضاء دفعة واحدة إلى الفضاء وهم تابعون لـ"ناسا" ووكالات فضائية شريكة في كندا واليابان وأوروبا وربما روسيا.

وستكون هذه المهمة الأولى التي تقوم بها "دراغون " برحلة عودة مأهولة إلى الأرض. وقد أنجزت العام الماضي هذه المهمة بنجاح لكن من دون ركاب.