شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 30152 شخصا والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 أعلنت فرنسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152 شخصا.

و ذكرت السلطات الصحية الفرنسية في هذا الشأن أن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات تراجع إلى 6688 شخصا مقارنة بـ 6796 شخصا أمس " الخميس " وذلك في إطار التراجع المتواصل منذ أسابيع.

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