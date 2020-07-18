مطار دبي الدولي يستقبل اليوم أول رحلات الخطوط الجوية البريطانية المنتظمة

السبت 18 يوليه 2020

استقبل مطار دبي الدولي اليوم أول رحلات الخطوط الجوية البريطانية المنتظمة بعد توقف دام نحو أربعة أشهر نتيجة فيروس كوفيد 19 الأمر الذي رفع عدد شركات الطيران التي تسيير رحلات منتظمة عبر مطار دبي الدولي إلى 16 شركة بما فيها طيران الإمارات وفلاي دبي، وفقا للبيان.



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وشهد عدد شركات الطيران التي قامت باستئناف رحلاتها عبر مطار دبي ارتفاع تدريجي عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الفائت، وبدء استقبال السياح، اعتباراً من 7 يوليو الجاري، بالإضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

وشملت قائمة الناقلات الأجنبية بالاضافة إلى الخطوط الجوية البريطانية كلاً من: بلو إير، إير فرانس، سيبو باسيفيك، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، طيران الخليج، كيه إل إم، لوفتهانزا، ماهان إير، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، الخطوط الجوية الفلبينية، الملكية الأردنية. ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقاً، في خطوة سوف تعزز حركة النقل الجوي محلياً وعالمي.