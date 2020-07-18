أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة للتعامل مع تداعيات «كورونا»

السبت 18 يوليه 2020

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها بـ10.3 مليارات دولار، للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتغطية الاحتياجات الإنسانية الواسعة النطاق، في أكثر من 60 دولة تضررت بشدة من وباء كورونا، وتعاني بالفعل تأثير النزاعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية، فيما تسعى لجمع 3.6 مليارات دولار من إجمالي المبلغ المذكور لمساعدة الدول الفقيرة، محذّرة الدول المتقدمة، أول من أمس، من «كلفة التقاعس» حيال الفيروس في الدول الفقيرة.



وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إليزابيث بيريز، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، للصحافيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف، إن البرنامج يلعب دوراً رئيساً، ضمن هذه الخطة التي تعد أكثر استجابة إنسانية منسقة من قبل المجتمع الإنساني العالمي لمواجهة تداعيات الفيروس المدمر، مشيرة إلى أن كلفة استجابة البرنامج الأممي، ضمن خطة الأمم المتحدة ولمواجهة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم بسبب آثار الوباء، تصل إلى نحو 4.9 مليارات دولار، مع تخصيص 500 مليون دولار إضافية لمنع تفشي المجاعة في البلدان الأكثر عرضة للخطر.

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في الإطار ذاته، أظهر تقرير تحليلي للإنذار المبكر للنقاط الساخنة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، والتي قام بتجميعها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصدر أمس، أن سكان نحو 25 دولة، من المتوقع أن يواجهوا مستويات مدمرة من الجوع في الأشهر المقبلة، نتيجة تداعيات الفيروس، مشيراً إلى أن أكبر تركيز للمحتاجين هو في إفريقيا.

في السياق نفسه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال مكالمة هاتفية بالفيديو: «هناك خطر كبير من حصول مجاعات عدة في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. يجب أن نعمل الآن لمنع وقوع ذلك».