شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الحزم بالجوف والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 18/تموز/2020، قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية قصفت مواقع وتجمعات حوثية في اللبنات بمديرية الحزم. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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