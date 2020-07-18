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التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الحزم بالجوف

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 18/تموز/2020، قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية قصفت مواقع وتجمعات حوثية في اللبنات بمديرية الحزم.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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