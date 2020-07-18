شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الإمارات المتوقع خلال الأيام الخمسة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة على النحو التالي:



السبت:

الطقس: غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر مع سقوط أمطار - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد :

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد

الظهر مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين:

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الطقس: صحو وغائم جزئياً أحياناً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا - فرصة تكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاربعاء:

الطقس: غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.