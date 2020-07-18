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إصابات كورونا في الهند تتخطى حاجز المليون

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، اليوم، حاجز المليون، فيما كثفت السلطات تدابيرها سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

 

وأحصت الهند 1,003,832 إصابة مؤكدة، لتصبح ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء "كوفيد 19" بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر.

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وتؤكد الحصيلة الرسمية رصد حوالى 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

 

ويبقى عدد الوفيات من جراء الوباء في الهند متدنيا نسبيا بالمقارنة مع الدول الأكثر تضررا، إذ لا يتعدى 18 وفاة من أصل مليون نسمة، فيما تبلغ هذه النسبة 417 في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة وفيات

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