شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. دخول أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والان نبدء بالتفاصيل

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظهر اليوم لاجراء بعض الفحوصات الطبية.

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