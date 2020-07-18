شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 639 حالة من فيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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