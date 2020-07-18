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لليوم الثالث.. طوكيو تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" نقلا عن مصادر في حكومة العاصمة طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس بلغ اليوم السبت 290 وهذا الرقم يقترب من الرقم القياسي للإصابات الذي تم تسجيله أمس وهو 293 .

وبذلك شهدت طوكيو يوما ثالثا على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة 200، مما يزيد الضغوط على السلطات للحد من تفشي الوباء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وبخلاف مناطق أخرى، شهدت أيضا إعادة ظهور حالات إصابة، مثل هونج كونج واستراليا، يرفض مسؤولون في اليابان حتى الآن إعادة فرض قيود.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا للصحفيين أمس الجمعة إنه ليس هنك أي حاجة لإعلان حالة طوارئ الآن والنظام الطبي في طوكيو لا يواجه ضغطا.

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