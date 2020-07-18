شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. طوكيو تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبذلك شهدت طوكيو يوما ثالثا على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة 200، مما يزيد الضغوط على السلطات للحد من تفشي الوباء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وبخلاف مناطق أخرى، شهدت أيضا إعادة ظهور حالات إصابة، مثل هونج كونج واستراليا، يرفض مسؤولون في اليابان حتى الآن إعادة فرض قيود.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا للصحفيين أمس الجمعة إنه ليس هنك أي حاجة لإعلان حالة طوارئ الآن والنظام الطبي في طوكيو لا يواجه ضغطا.
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