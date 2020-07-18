شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 765 ألفا و437 حالة. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتسجيل 124 وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوَفَيَات الإجمالية 12247 وفاة، فيما تماثل للشفاء 7490 شخصاً، ليرتفع عدد المتعافين إلى 546 ألفا و863 شخصاً.

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